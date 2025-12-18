Transporte público convoca ampliado nacional tras eliminación del subsidio al combustible

El sector de transporte público del país se prepara para un ampliado nacional este sábado en Cochabamba, donde analizarán las medidas económicas tras la eliminación de la subvención de combustibles. Hasta ese momento, descartaron cualquier incremento en el precio del pasaje.

“El transporte se declara en estado de emergencia”, señaló Bismark Daza, secretario ejecutivo de la Federación de Transporte 16 de Noviembre en Santa Cruz. La reunión busca definir la postura del sector ante el impacto económico generado por el alza del diésel, que actualmente alcanza casi los 10 bolivianos por litro.

Paul Lobo, secretario general de la misma federación, explicó que “lamentablemente, por el incremento del combustible, hay una fórmula en el estudio de costos que hemos presentado que nos permite hacer el incremento. No somos nosotros los que levantamos la tarifa. Es el Gobierno el que ha impuesto un nuevo precio al diésel”.

Lobo señaló que la “solución inmediata” para el sector es la abrogación del Decreto Supremo 5503 y la implementación de un subsidio normalizado al transporte público.

“En base a un trabajo coordinado, evaluaremos posibles soluciones para reducir la subvención. Otra cosa no aceptamos”, concluyó.

El ampliado nacional será determinante para definir si el sector aplicará incrementos en los pasajes y otras medidas de presión ante el ajuste de los subsidios.

