Asosur solicita reunión de emergencia con el ministro de Hidrocarburos

La gerente general de la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur), Carla Zuleta, informó que el sector de estaciones de servicio privadas se declaró en estado de emergencia, debido a la inviabilidad económica que representa la fijación de los nuevos precios de la gasolina especial, diésel oíl y Gas Natural Vehicular (GNV), dispuesta mediante decreto supremo promulgado por el Ejecutivo.

“A raíz del decreto supremo promulgado por el presidente nos hemos declarado en estado de emergencia por la inviabilidad económica que representa la fijación de los nuevos precios de la gasolina especial, del diésel oíl y del GNV. En ese sentido hemos cursado una nota al ministro de Hidrocarburos para que nos convoque a una reunión de emergencia y puedan ser considerados nuevos márgenes para las estaciones de servicio”, manifestó Zuleta en conferencia de prensa.

La representante de Asosur advirtió que, con la nueva estructura de precios, las estaciones de servicio no cuentan con el capital suficiente para adquirir el combustible, lo que podría generar serias dificultades financieras e incluso llevar a que varios surtidores se declaren en quiebra.

Zuleta remarcó que esta situación pone en riesgo la continuidad del abastecimiento de combustibles y la estabilidad de un sector que cumple un rol clave en la cadena de distribución a nivel nacional.

Explicó que actualmente, alrededor de 700 estaciones de servicio privadas operan en todo el país, por lo que Asosur reiteró la urgente necesidad de un diálogo inmediato con el Ministerio de Hidrocarburos, a fin de revisar los márgenes de comercialización y evitar el colapso económico del sector.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play