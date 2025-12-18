Estos son los 5 anuncios del presidente Rodrigo Paz

El Ejecutivo presentó un paquete de cinco medidas estructurales para 2026. La estrategia busca estabilizar la economía mediante el "sinceramiento" de precios de hidrocarburos, compensado por un salario mínimo de Bs 3.300 y nuevos bonos sociales.

1. Hidrocarburos: Fin de subsidios y liberación del diésel

El pilar más drástico es el "sinceramiento" de los combustibles. El presidente anunció el fin del actual esquema de subsidios por considerarlo ineficiente.

Decreto de Precios: Se publicarán nuevos costos para los hidrocarburos.

Compensación regional: El 50% de los ahorros por el subsidio se destinará a salud y educación en las regiones.

Importación libre: El diésel sale de la lista de sustancias controladas, permitiendo que el sector privado lo importe sin restricciones para garantizar el abastecimiento.

2. Ajuste Salarial: Incremento del 20%

Como medida de contención ante la inflación esperada, el salario mínimo nacional subirá a Bs 3.300 a partir del 2 de enero de 2026. Este monto quedará congelado durante todo el año y solo se renegociará a finales de 2026 bajo criterios de inflación real.

3. Refuerzo de bonos y nueva asistencia

Para amortiguar el impacto en las familias más vulnerables, el Gobierno lanzó un paquete de alivio:

Renta Dignidad: Se incrementa a Bs 500 .

Bono Juancito Pinto: Se garantiza un pago de Bs 300 por estudiante para 2026.

Bono de Protección y Equidad: Un nuevo pago de Bs 200 cada cuatro meses para padres sin empleo formal.

4. Desburocratización

En un intento por dinamizar la gestión pública, se implementará el "Silencio Administrativo Positivo". Esto significa que, si el Estado no responde a un trámite en los plazos legales, la solicitud se considerará aprobada automáticamente, eliminando focos de corrupción y demoras.

5. Repatriación de Capitales: 0% Impuestos

Para atraer divisas, se anunció un régimen de incentivos para el retorno de capitales del exterior. Los inversores gozarán de 0% de impuestos siempre que el dinero se destine a sectores productivos. El Gobierno aclaró que habrá filtros estrictos para evitar el ingreso de fondos provenientes del narcotráfico o la corrupción.

