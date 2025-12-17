Gobierno oficializa nuevos precios de combustibles: El diésel sube a Bs 9,80 y la gasolina a Bs 6,96

Tras el anuncio presidencial, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, informó que el país ingresa a una nueva etapa de precios "sincerados" para los hidrocarburos. La autoridad explicó que la actualización de los costos en los surtidores será automática, vinculada directamente a la publicación del decreto supremo.

Entrada en vigencia inmediata

Espinoza instó a la población a evitar aglomeraciones innecesarias en las estaciones de servicio, advirtiendo que el cambio de precio se verá reflejado en el sistema de manera instantánea.

"No hay necesidad de hacer colas toda la noche o atosigar o saturar las gasolineras porque el precio se va a actualizar de manera muy rápida, de manera automática literalmente", enfatizó el ministro.

Asimismo, aclaró que cualquier usuario que se encuentre en la fila una vez actualizado el sistema "deberá pagar el precio que rige", independientemente de cuándo haya llegado a la estación.

Tabla de nuevos precios (Sin subvención)

De acuerdo con la nueva normativa, los costos de los principales hidrocarburos y derivados en todo el territorio nacional quedan establecidos de la siguiente manera:

Producto Precio por Litro/Unidad Diésel Oíl Bs 9,80 Gasolina Especial (Regular) Bs 6,96 Gasolina Premium Bs 11,00 GLP (Garrafa de 10kg) Bs 22,50 Gasolina de Aviación Bs 10,57 Jet Fuel Bs 10,74 Kerosene Bs 5,64 Gas Oíl Bs 5,69

Actualización de sistemas

El titular de Economía detalló que el proceso administrativo para la vigencia de estos montos es cuestión de minutos. "Entiendo que la Gaceta tiene un proceso de publicación, se hará si no es en los próximos 15 o 20 minutos a más tardar hasta medianoche", explicó. Una vez que el decreto es público, los sistemas informáticos de las estaciones de servicio vinculados al Estado actualizan los precios de forma remota para todo el país.

