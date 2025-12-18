“Te transformaste”: Diego Paredes y Vibra Dance conquistan al jurado con su segunda presentación

La segunda presentación de Diego Paredes y la academia Vibra Dance marcó un punto de inflexión en el duelo de La Gran Batalla. Nuevamente inspirados en Ke Personajes, esta vez con la canción “Oye Mujer”, el equipo logró una puesta en escena cargada de emoción que conquistó al jurado y al público presente en el set.

Las devoluciones fueron mayoritariamente positivas, destacando el crecimiento del equipo respecto a su primera presentación, aunque sin dejar de lado algunas recomendaciones técnicas.

Para Elka Meyer, la performance fue muy buena, pese a un leve desajuste al inicio de la coreografía. “Hubo una pequeña descoordinación, pero después retomaron. Me gustó bastante más que la anterior, y sé que no es fácil. Esta vez me convenció”, señaló.

A su turno, Tito Larenti resaltó la conexión del protagonista con el artista interpretado y valoró la narrativa dentro de la coreografía.

“Estuvo mucho más acorde a lo que es Ke Personajes. Contar una historia dentro de la música es hermoso. Si uno sabe contar, no hay margen de error. Pensando en una semifinal o una final, sería hermoso ver una puesta así”, afirmó.

Gabriela Zegarra también destacó el esfuerzo del equipo desde el inicio. “Diego, sé que te cuesta salir de tus personajes. Sentí que estabas fuera de tu zona de confort, incluso parecías lesionado, pero lo diste todo hasta el final. Los chicos no pararon de bailar; hay detalles por trabajar, pero estuvo muy bien”, manifestó.

Finalmente, Rodrigo Massa coincidió con sus colegas y remarcó la evolución del equipo.

“Fue una puesta en escena mucho más interesante. Incorporaron lo que se les pidió y, Diego, me encanta cuando vemos otros personajes en el escenario: te transformaste y dominaste al público”, concluyó.

Con esta presentación, Vibra Dance dejó atrás las dudas y se perfila como un equipo fuerte en la recta final de la competencia.

