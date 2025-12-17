Fue por una limpia espiritual y terminó abusada: joven denuncia a un ‘yatiri’ en El Alto

Una joven de 20 años que buscaba un ritual espiritual en El Alto terminó siendo abusada por un hombre de 64 años, quien ejercía como 'yatiri' (hombre de edad avanzada, generalmente considerado como sabio o hechicero), según informaron las autoridades.

La víctima llegó a una de las casetas de espiritistas en la avenida Panorámica para realizarse una limpia espiritual conocida como “mesa de salud”. Durante el procedimiento, fue inducida a quitarse la ropa, momento que el agresor aprovechó para someterla sexualmente.

“El señor aprovechó la situación y procedió a la violación de la víctima”, explicó el coronel Jaime Quiroga, director de la Policía en El Alto.

El agresor fue detenido con ayuda de un familiar de la víctima y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde enfrenta proceso por el delito de violación.

