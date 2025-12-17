Imputan a Luis Arce por el presunto delito de abandono de mujer embarazada

La Fiscalía de Cochabamba emitió una imputación formal contra el expresidente Luis Alberto Arce Catacora por el presunto delito de abandono de mujer embarazada, en el marco de la denuncia presentada por la exfuncionaria Brenda Lafuente.

“El día de ayer se ha emitido la imputación formal por parte del Ministerio Público contra el señor Luis Alberto Arce Catacora por el delito de abandono, cuando yo me encontraba en estado de gestación”, declaró Lafuente este miércoles.

De acuerdo con la imputación, el Ministerio Público sustenta la investigación en el relato de la denunciante, quien señaló que Arce negó ser el padre del bebé, llegando incluso a afirmar que era estéril.

Lafuente explicó que, según el documento fiscal, existen suficientes elementos de convicción que permitirían establecer la autoría del delito por parte del exmandatario.

En ese marco, la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas cautelares, entre ellas una fianza económica de Bs 25.000, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la restricción de comunicación con personas específicas y el arraigo.

La denunciante adelantó que la audiencia de medidas cautelares se realizaría en enero, una vez que el juez retorne de la vacación judicial.

El delito de abandono de mujer embarazada está tipificado con una pena de seis meses a tres años de privación de libertad. Sin embargo, en caso de agravantes —como afectación a la vida o abandono del menor— la sanción puede incrementarse hasta cinco años.

Actualmente, Luis Arce se encuentra recluido en la cárcel de San Pedro, bajo detención preventiva por el caso Fondo Indígena.

