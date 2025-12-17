A las 12:00 de la noche de este martes 16 de diciembre concluyó la etapa de empadronamiento electoral biométrico masivo, con miras a las elecciones subnacionales de 2026, cumpliendo la actividad número 11 del calendario electoral establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La directora del Servicio de Registro Cívico (Serecí) La Paz, Jimena Gómez, confirmó la conclusión del proceso y destacó la participación ciudadana registrada durante las semanas de trabajo.

“Ya hemos concluido con la jornada de empadronamiento biométrico masivo electoral para las elecciones subnacionales, con resultados favorables”, manifestó la Gómez.

De acuerdo con el informe del Serecí La Paz, aproximadamente 60.000 ciudadanos fueron empadronados en esta etapa, entre trámites por cambio de domicilio y nuevos registros. Del total, alrededor de 15.000 corresponden a nuevos empadronamientos, principalmente de jóvenes que alcanzaron la edad habilitante para votar.

Gómez recordó que, una vez cerrada la modalidad masiva, el empadronamiento continúa vigente bajo la modalidad permanente; sin embargo, aclaró que quienes se registren en esta etapa ya no estarán habilitados para emitir su voto en los próximos comicios subnacionales.

“Es importante señalar que, de acuerdo a la norma, nosotros tenemos dos modalidades: la modalidad permanente y la modalidad masiva. En la modalidad masiva hemos concluido y justamente es para las elecciones subnacionales”, explicó.

Asimismo, precisó que “una vez concluido este proceso, los jóvenes que no se hayan registrado en esta etapa pueden empadronarse de manera permanente, pero ya no podrán emitir su voto el 22 de marzo”, puntualizó la directora del Serecí La Paz.

Las autoridades electorales reiteraron que el cierre del empadronamiento masivo permite avanzar con las siguientes actividades del calendario electoral, garantizando la transparencia y organización del proceso rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.

