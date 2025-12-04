¿Quiénes deben empadronarse? Hoy inicia el registro masivo en todo el país

Este jueves 4 de noviembre de 2025 comienza el empadronamiento biométrico masivo que se desarrollará en todo el país, previo a las elecciones subnacionales programadas para marzo de 2026.

Los megacentros a nivel nacional ya se encuentran habilitados. En Santa Cruz, uno de los centros con mayor afluencia será el Coliseo Santa Rosa, donde los funcionarios del Serecí ya están instalados para atender a la población.

Los megacentros fueron habilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para brindar atención masiva, y estarán operativos desde hoy 4 de noviembre hasta el 16 de diciembre.

¿Quiénes deben empadronarse?

Según el TSE, deben empadronarse:

Todas las personas que cumplan 18 años hasta el 22 de marzo de 2026.

Quienes nunca se hayan inscrito en el registro biométrico.

Personas que cambiaron de domicilio, municipio o ciudad.

El objetivo del empadronamiento masivo es actualizar el padrón electoral y garantizar la participación de todos los ciudadanos en las próximas elecciones subnacionales.

Según personal del Serecí, la atención será todos los días de 07:00 a 23:00 horas, incluidos los fines de semana, para que la población pueda acercarse a los centros.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, manifestó este jueves a Red Uno que esta es una de las actividades más importantes del calendario electoral.

“Esta es la actividad más importante del calendario electoral, porque a partir de esta inscripción vamos a configurar lo que será el padrón electoral que se utilizará en las elecciones subnacionales 2026”, afirmó Ávila.

El vocal recordó que quienes no se encuentren registrados en el padrón electoral no podrán sufragar, por lo que señaló que es sumamente importante hacerlo.

