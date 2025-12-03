En un movimiento estratégico para contener la volatilidad de los mercados y proteger las reservas internacionales, la autoridad monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB), ha recalibrado el valor referencial del dólar. Esta medida, lejos de afectar al mercado minorista, está dirigida a las grandes operaciones financieras de comercio exterior, a diferencia de las cotizaciones que siguen los ciudadanos de a pie. El dólar referencial rige en contratos de importación y exportación a gran escala.

Al ajustar este valor, el Banco Central de Bolivia (BCB) busca desincentivar la especulación, controlar la salida de divisas y estabilizar precios clave. Este valor referencial funcionará como un “semáforo” para la aprobación de licencias de importación y para la liberación de divisas destinadas al agro y la minería, sectores que hoy son los principales proveedores de moneda extranjera en el país.

El analista económico Fernando Romero, en entrevista con Red Uno, aclaró que, pese a la modificación, el tipo de cambio oficial se mantiene invariable en Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.

“Lo que se presentó, el valor referencial, es el precio ponderado de compra y venta de dólares en las entidades financieras, dentro de un mercado mayorista. Es decir, estamos hablando de grandes consumidores y demandantes de divisas”, precisó.

Romero reconoció que, aunque no afecta directamente al ciudadano, el indicador sí ha influido en el mercado paralelo, contribuyendo a una leve reducción de la cotización que ronda los Bs 9,72.

“Lo positivo es que hay más transparencia y una referencia confiable del Banco Central de Bolivia; además, esto está ordenando el sistema cambiario, aunque no implica que el mercado esté normalizado”, subrayó.

El economista afirmó que la verdadera estabilidad llegará cuando el flujo de dólares hacia el país sea constante y perceptible para la población.

“Lo más importante es conseguir que se inyecten paulatinamente más dólares. Se habla de una línea de financiamiento de aproximadamente 9.000 millones de dólares, y también de la devolución de 2.700 millones a los ahorristas”, señaló.

Agregó que las divisas que no se destinen de inmediato deberán ser inyectadas progresivamente al sistema financiero, acompañado de políticas de comercio exterior que faciliten exportaciones y vuelvan a Bolivia un mercado atractivo para la llegada de capitales.

Mira la programación en Red Uno Play