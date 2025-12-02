TEMAS DE HOY:
Economía

¿Qué pasará con el dólar? Analista señala que el valor referencial BCB puede presionar la baja en dólar paralelo

El economista Juan Fernando Subirana, calificó como “tremendamente positiva” la nueva difusión de la cotización referencial del dólar anunciada por el Banco Central de Bolivia (BCB), aseguró que el ente recupera su rol.

Jhovana Cahuasa

02/12/2025 8:50

Foto: Red Uno / Redes Sociales
Santa Cruz

El economista Juan Fernando Subirana analizó este martes, en una entrevista con Red Uno, la reciente medida asumida por el Banco Central de Bolivia (BCB) de publicar diariamente un valor referencial del dólar, con el fin de dar mayor certeza sobre el comportamiento de la moneda extranjera en el mercado.

Para Subirana, la decisión es altamente positiva, ya que implica que el Banco Central vuelve a asumir un rol activo en la orientación del tipo de cambio y dijo que la medida podría influir en la baja del dólar paralelo.

“Creo que es algo tremendamente positivo que el Banco Central esté recuperando un rol que había dejado de lado hace mucho tiempo, y es ser un agente dentro de la economía que permita dar línea sobre el tipo de cambio”, afirmó.

Explicó que el valor referencial publicado por el BCB corresponde a un promedio del mercado actual, cuyo objetivo sería acercar las diferencias entre el mercado paralelo y la cotización oficial.

El analista añadió que esta acción puede interpretarse como parte de un proceso más amplio, ligado a las medidas que el Gobierno anunció para marzo, aunque señaló que todavía no se han ejecutado todas las disposiciones previstas.

Subirana también destacó el aporte de transparencia que implica la difusión diaria de las cifras.

“El Banco Central, en la recuperación del rol que tiene como ente rector de la economía, está lanzando datos transparentes con la expectativa de que el mercado pueda igualarse”, sostuvo.

Finalmente, consideró que este nuevo valor referencial podría convertirse en un indicador que presione a la baja del dólar paralelo, actualmente movido principalmente en plataformas digitales.

 

