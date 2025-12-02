¿Nuevo valor del dólar? Esto dice un economista sobre el tipo de cambio referencial del BCB

El anuncio del Banco Central de Bolivia (BCB), realizado este lunes 1 de diciembre, sobre la publicación diaria del tipo de cambio referencial del dólar comienza a generar reacciones en distintos sectores. El economista Fernando Romero explicó que, si bien la medida aporta una nueva base de información oficial, también podría tener efectos mixtos en el mercado cambiario.

Romero señaló que, por ahora, el mercado paralelo no ha mostrado movimientos significativos. “Por el momento no hubo variación importante en el mercado paralelo, pero ya se tiene una referencia clara de un mínimo del precio de compra de 7,85 bolivianos por dólar y un precio de venta hasta este momento en más de 9,32 bolivianos”, afirmó.

Para el analista, el objetivo del BCB es brindar un marco de orientación más preciso para las transacciones, especialmente aquellas vinculadas a operaciones con el exterior.

“Creo que la intención del Banco Central de Bolivia (BCB), es dar un norte para que estén más informados y orientados en lo que es operaciones en el exterior”, sostuvo.

Sin embargo, Romero advirtió que esta nueva referencia podría tener efectos colaterales en otros segmentos del mercado.

“Las personas que están transando con activos digitales o con el dólar paralelo en las calles también van a decir: ahora el Banco Central ha puesto esos topes, entonces vamos a tratar de jugar con sus precios”, señaló.

El economista considera que la medida podría funcionar como “arma de doble filo”, ya que, por un lado, puede generar mayor claridad y reducir la brecha cambiaria, pero por otro, podría provocar movimientos especulativos.

La publicación diaria del valor referencial del dólar se hizo efectiva este lunes, como parte de la estrategia del BCB para transparentar el mercado cambiario y unificar la información disponible para la ciudadanía.

