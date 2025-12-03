Recuperan vagoneta con reporte de robo en Chile; estaba camuflada con placas falsas en Cochabamba

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Cochabamba logró recuperar una vagoneta marca Mazda que había sido reportada como robada hace aproximadamente dos meses en Chile. El vehículo fue hallado durante un operativo de patrullaje en la zona sur de la ciudad.

El director de Diprove, Marcelo Sánchez, confirmó que el motorizado tenía un reporte de robo internacional, emitido por las autoridades chilenas.

“Es un vehículo que tiene reporte de robo. De acuerdo a nuestros pares de Chile, ha sido robado este año, hace dos meses aproximadamente”, informó.

Operación y placas falsas

Según el informe, la vagoneta fue identificada gracias a los patrullajes del Plan 200, que está siendo ejecutado por la unidad policial. El vehículo ya contaba con placas falsas y presentaba modificaciones destinadas a camuflar su origen.

“Tenía placas falsas y fue alterado para tratar de camuflarlo como un vehículo legal”, explicó Sánchez.

El equipo especializado de Diprove utilizó sus métodos técnicos para detectar las irregularidades y proceder a la incautación del motorizado.

La Policía ya notificó a las autoridades chilenas para que puedan iniciar los trámites de recuperación y repatriación del vehículo.

“Ahora estamos esperando que las autoridades de nuestra hermana República de Chile hagan el pedido por la vía correspondiente”, agregó el director.

