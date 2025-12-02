“No se ha gastado el dinero, está invertido”: exdirectora de la Gestora responde por fondos de pensiones

La exdirectora de la Gestora Pública, Pamela Tarifa, afirmó que los recursos administrados por el Sistema Integral de Pensiones se encuentran debidamente invertidos y negó que exista un “gasto” o “desaparición” de los aportes de los trabajadores, tal como se había especulado en distintos espacios públicos.

Exdirectora de la Gestora Pública, Pamela Tarifa

Tarifa explicó que, desde la implementación de la Ley 065, la Gestora está obligada por norma a invertir los recursos que recibe, con el objetivo de garantizar el crecimiento de los fondos y financiar futuras jubilaciones y otras prestaciones.

“No se puede hablar de que se ha gastado el dinero, porque la ley establece que los recursos deben ser invertidos. Esa es su finalidad: asegurar que el fondo crezca para pagar pensiones hoy y en el futuro”, afirmó.

Recordó que, cuando las AFP concluyeron sus operaciones en Bolivia, transfirieron a la Gestora una cartera completa de inversiones, lo que demuestra que los aportes no se manejan como dinero líquido, sino como activos financieros diversificados.

Según datos oficiales citados por Tarifa, la cartera de inversiones muestra un crecimiento del 23%, lo que descarta cualquier presunción de pérdida de recursos. Actualmente, los fondos administrados alcanzan los 203 mil millones de bolivianos.

La exdirectora detalló que casi el 51% de los recursos está invertido en el sector financiero boliviano, mientras que aproximadamente el 35% corresponde a instrumentos públicos.

“Esto demuestra la solidez del sistema y el rol que cumplen los aportes en el fortalecimiento del sector financiero y del propio Estado”, señaló. “Ayer se comenzó a pagar sin ningún problema; los jubilados accedieron a sus pensiones y continuará así a lo largo de la semana. Las pensiones se están pagando puntualmente y están creciendo”, destacó.

