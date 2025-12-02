Selección boliviana de talla baja emocionó al país tras lograr el cuarto lugar en la Copa América

El equipo nacional tuvo una destacada campaña: se ubicó en el segundo lugar de la fase de grupos tras vencer a México, avanzó a semifinales, pero cayó frente a Argentina. Posteriormente disputó el partido por el tercer puesto, quedándose finalmente con el cuarto lugar del torneo.

Pese al mérito deportivo, los jugadores denunciaron que no cuentan con apoyo económico, ni siquiera para regresar al país. Señalan que deben cubrir sus propios gastos, dejar sus trabajos y entrenar como pueden ante la falta de una sede fija.

“Hoy no tenemos una sede donde llegar. Entrenamos cada mes porque debemos hacerlo con nuestros propios recursos, en el departamento que nos indiquen. Dejamos nuestros trabajos; yo dejé mi trabajo, dejé todo, incluso tengo que pagar alquiler. Pero nos sentimos orgullosos de dar todo por este país”, relató un jugador del plantel.

Por su parte, el jugador Reynaldo Medrano explicó que, pese a las adversidades, ya comenzaron a organizarse para prepararse rumbo al Mundial de Marruecos.

Informó además que, tras la buena campaña en la Copa América, algunas autoridades manifestaron su disposición de apoyar al equipo para su próximo reto internacional.

La selección espera que este resultado impulse un compromiso real de respaldo para continuar representando al país con mejores condiciones.

Mira la programación en Red Uno Play