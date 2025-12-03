¿IA o realidad? El partido de fútbol que se jugó en el cielo (VIDEO)

¿Creación de la inteligencia artificial o parte de la realidad? El influencer ruso Sergey Boytcov asegura haber logrado lo impensado: jugar fútbol flotando a 1.800 metros de altura, sostenido por un globo aerostático gigante.

En el video publicado este lunes en su cuenta de Instagram, que ya acumula millones de visualizaciones, se lo ve junto a otra persona portando un paracaídas y practicando tiros a portería mientras ambos permanecen suspendidos en el aire. Una experiencia nada recomendable para quienes sufren de vértigo o mal de altura.

Sergey, por el contrario, es un alma aventurera y acostumbra a realizar este tipo de desafíos. En otros videos también se lo ve practicando distintos deportes sostenidos por un globo aerostático.

Sin embargo, en redes sociales los usuarios han puesto en duda la veracidad de la grabación. Las opiniones están divididas: algunos aseguran que el video es producto de la inteligencia artificial, mientras que otros celebran la presunta hazaña.

