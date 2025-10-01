"Juego mejor": Niño de 6 años practica fútbol con un chupete en la boca

En las canchas y pasillos del barrio Fuerte Apache en Argentina, nació una historia que rápidamente llamó la atención de miles de personas: Ulises Cáceres, apodado “Chupete”, demostró que la pasión por el fútbol no tiene límites ni edad. Con apenas seis años, su habilidad con el balón y su característico chupete en la boca lo hicieron viral en redes sociales.

El equipo de Telenoche, conducido por Gustavo Barco, visitó al pequeño y su familia para conocer más sobre su día a día. Allí se pudo observar cómo, a pesar de los desafíos cotidianos y un entorno humilde, Ulises encuentra en el fútbol una manera de expresarse, divertirse y conectar con quienes lo rodean.

La ternura de su historia, combinada con un talento natural para el juego, ha generado una ola de emociones entre los usuarios, quienes celebran la pasión y el espíritu de superación de este pequeño futbolista.

