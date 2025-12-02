Alcaldía de Cochabamba y FBF firman acuerdo para la construcción de la 'Casa de la Verde'

La ciudad de Cochabamba celebró este martes la colocación de la piedra fundamental de la Casa Verde de Cochabamba, un ambicioso complejo deportivo impulsado por la Alcaldía municipal y destinado a beneficiar a deportistas de toda Bolivia.

El alcalde Manfred Reyes Villa destacó la rapidez con la que se concretó el proyecto, señalando que en menos de un mes se logró coordinar con todas las OTBs de la ciudad para hacer realidad este sueño deportivo.

“Hoy se hace realidad este gran complejo que servirá no solo a deportistas cochabambinos, sino a bolivianos de todas las edades”, afirmó Reyes Villa.

Por su parte, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, agradeció el apoyo del alcalde y señaló que este gesto es un ejemplo para otras autoridades.

“Es la primera vez en cinco años que una autoridad cede predios mediante un convenio para ser utilizados por el deporte”, señaló Costa, asegurando que el complejo será utilizado por todos los futbolistas del país, desde niños hasta las selecciones absolutas, tanto masculinas como femeninas.

Con esta iniciativa, Cochabamba se posiciona como un referente en inversión deportiva, brindando infraestructura de calidad y promoviendo el desarrollo del deporte en todas sus categorías.

