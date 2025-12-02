¿Una fiesta en tu frutería? La brillante estrategia que realizó un vendedor para disparar sus ventas

El Mercado Central de Zaragoza es conocido por su ambiente tradicional y su amplia oferta gastronómica, pero el pasado sábado 8 de noviembre, el icónico edificio del centro de la ciudad española fue escenario de un evento poco habitual: una fiesta en plena frutería.

Frutas Maqueda, ubicada en el puesto 52, sorprendió a los visitantes al transformar su espacio de 17.00 a 21.00 horas en casi una discoteca.

El evento incluyó música en vivo con DJs como Juan Morte, Eddy Charlez y Aaron MVP, catering, regalos, photocall y, por supuesto, fruta fresca.

"Tan pronto te pongo el 'Danza Kuduro' como medio kilo de mandarinas", comentaba uno de los jóvenes asistentes en un vídeo que rápidamente se volvió viral en TikTok.

Bajo el título "POV: montas una fiesta en una frutería", los participantes compartieron su experiencia en redes sociales, generando comentarios de sorpresa y entusiasmo: "¿Qué maravilla es esta?", "Lo que me faltaba por ver" o "¡Avisa para la próxima y me acerco!".

