La ciudad portuaria de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut (sur de Argentina), se encuentra conmocionada tras el asesinato de un joven de 16 años en el interior del local nocturno "Cleopatra Disco". Los resultados de la autopsia, conocidos este lunes, confirmaron la saña del ataque: la víctima recibió al menos tres heridas cortantes, dos en el tórax y una en la parte baja de la espalda.

De acuerdo con el informe forense detallado por el comisario Diego Williams, jefe de la Unidad Regional, la lesión letal fue una puñalada profunda en el pecho que impactó directamente en el corazón. Esta herida provocó una hemorragia interna masiva que resultó irreversible. Pese a que el adolescente fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y sometido a una cirugía de emergencia, los médicos no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de los daños, informa el portal TN.

El principal sospechoso del crimen es otro joven de 17 años, quien fue capturado poco después del incidente. En la audiencia de apertura de la investigación realizada este lunes, la justicia argentina dictó tres meses de prisión preventiva para el presunto agresor. Durante las inspecciones en el lugar de los hechos, la policía logró secuestrar el arma que habría sido utilizada en el ataque: un cuchillo con características similares a uno de cocina.

Actualmente, el personal de Criminalística trabaja en el relevamiento de pruebas y testimonios de quienes se encontraban dentro del establecimiento para reconstruir el origen del conflicto entre los dos menores. El caso ha generado un fuerte debate en la región sobre la presencia de armas en lugares de esparcimiento nocturno y los controles de seguridad en los ingresos a las discotecas.

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