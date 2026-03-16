EE. UU. reduce 80% el costo para renunciar a la ciudadanía

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una reducción de aproximadamente 80 % en la tarifa que deben pagar los ciudadanos estadounidenses que desean renunciar formalmente a su nacionalidad.

La nueva normativa, publicada en el Registro Federal, establece que el costo del trámite baja de US$ 2.350 a US$ 450, medida que entró en vigor de inmediato.

Con este cambio, el precio vuelve al mismo nivel que tenía en 2010, cuando el gobierno estadounidense comenzó a cobrar una tarifa por este procedimiento.

Un proceso complejo

Renunciar a la ciudadanía estadounidense es un proceso formal que puede resultar largo y exigente. Los solicitantes deben realizar varias declaraciones escritas y verbales ante un funcionario consular para confirmar que comprenden las consecuencias legales y personales de esta decisión.

Una vez realizado el juramento de renuncia, el trámite debe ser revisado y aprobado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Una tarifa que generó polémica

En 2015, el gobierno aumentó el costo del trámite de US$ 450 a US$ 2.350, argumentando que era necesario cubrir los gastos administrativos ante el aumento de solicitudes.

Ese incremento coincidió con un período de creciente descontento entre estadounidenses que viven en el extranjero debido a nuevos requisitos de declaración de impuestos para expatriados, lo que impulsó a muchos a considerar la renuncia a su ciudadanía.

Presión de grupos legales

El aumento de la tarifa fue fuertemente cuestionado por organizaciones como Association of Accidental Americans, un grupo con sede en Francia que representa a personas que poseen ciudadanía estadounidense únicamente por haber nacido en Estados Unidos, aunque hayan vivido casi toda su vida en el extranjero.

La organización presentó varias demandas cuestionando la legalidad del costo.

Su presidente, Fabien Lehagre, celebró la decisión y aseguró que representa un avance importante.

“Esta victoria es el resultado directo de seis años de incansable acción legal y labor de defensa”, afirmó en un comunicado.

Miles pagaron el costo completo

Según la asociación, al menos 8.755 estadounidenses pagaron la tarifa completa de US$ 2.350 desde que el gobierno anunció en 2023 que planeaba reducir el costo.

Hasta ahora, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha publicado cifras oficiales sobre el número total de ciudadanos que han renunciado a su nacionalidad.

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