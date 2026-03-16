EEUU: Si se pospone visita de Trump a Pekín no será por su petición de apoyo en Ormuz

"Un aplazamiento no sería consecuencia de que una petición del presidente no ha sido atendida", aseguró Bessent a la prensa en París al término de una nueva ronda negociadora en París sobre cuestiones comerciales entre las delegaciones china y estadounidense.
16/03/2026 11:39
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes que si se pospusiera la visita de Donald Trump a Pekín, programada para finales de mes, no sería por su petición para que China le ayude a restablecer el tráfico por el estrecho de Ormuz.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos quiso, por tanto, "dejar absolutamente claro" que "si la visita del presidente se pospone, no tendría nada que ver con que los chinos asuman un compromiso" con respecto al estrecho de Ormuz, aunque subrayó que, "obviamente, les interesaría hacerlo".
Además de tratar de rebajar las tensiones derivadas de la guerra arancelaria iniciada por Washington tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, las consultas buscaban preparar posibles acuerdos de cara a la prevista visita del mandatario estadounidense a China a finales de marzo.
A ello se suma la apertura la semana pasada por parte de Washington de nuevas investigaciones comerciales bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, centradas tanto en supuestas prácticas relacionadas con el trabajo forzoso como en el exceso de capacidad industrial en diversas economías, entre ellas la china.
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