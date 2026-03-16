Gobiernos de Bolivia y Brasil alistan acuerdos en comercio, energía y logística

Bolivia y Brasil firmarán este lunes una serie de acuerdos relacionados con comercio, logística aduanera e integración económica entre ambos países. Así lo adelantó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, antes de iniciar una reunión con autoridades brasileñas.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, junto a diez ministros de su gabinete, se reunirá con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su equipo ministerial, en un encuentro que ha generado expectativa en la región.

“Los acuerdos que se firmen serán anunciados durante el día por el presidente Rodrigo Paz. La reunión abordará temas relacionados con la integración económica de ambos países, el área energética, la seguridad y otros aspectos con la idea de facilitar el retorno de Bolivia al mundo”, indicó Espinoza.

El encuentro entre ambos mandatarios forma parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la presencia internacional del país y a impulsar la recuperación de la economía en beneficio de la población.

“Hoy llegamos a hablar con todos los gobiernos que representen una oportunidad para Bolivia, independientemente del color ideológico de los gobiernos que tenemos alrededor”, agregó.

En relación con la posición geográfica del país, el ministro de Economía señaló que es necesario retomar y fortalecer las relaciones con los países vecinos para aprovechar su ubicación estratégica en la región.

“Durante muchos años se habló de corredores bioceánicos, pero Brasil, Perú, Chile y Paraguay invirtieron mucho dinero para rodear a Bolivia. Esto ocurrió porque se habían ideologizado las posiciones; hoy estamos tratando de revertirlo y generar economía para nosotros”, concluyó.

La reunión bilateral no solo incluye a autoridades de Estado. De acuerdo con la agenda, más de 80 empresarios bolivianos se reunirán con un grupo similar de empresarios brasileños en busca de nuevas oportunidades de negocio.

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