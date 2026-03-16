Gobierno boliviano busca acuerdos comerciales con Brasil durante visita oficial

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este lunes que la misión boliviana está conformada por diez ministros, autoridades subnacionales, periodistas y más de 80 empresarios que participarán en encuentros con sus homólogos brasileños durante una visita oficial para impulsar negocios y cooperación económica.

“Esta es una visita histórica, no solamente por el tamaño de la misión oficial. Estamos llegando diez ministros junto con el presidente y también autoridades subnacionales. La idea es que no solamente se hable de integración estatal, sino que estos encuentros deriven en oportunidades comerciales y negocios para el país”, afirmó la autoridad.

Según explicó, uno de los principales objetivos del viaje es promover encuentros empresariales que permitan abrir oportunidades comerciales y generar negocios entre ambos países.

Durante la agenda bilateral también se prevé la firma de varios acuerdos en el ámbito económico y comercial. Entre las iniciativas que se analizan está la implementación de mecanismos para facilitar el comercio bilateral utilizando monedas locales.

“Estamos trabajando en mecanismos para que podamos hacer comercio de una manera mucho más fácil utilizando las monedas locales”, explicó Espinoza.

El ministro señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la integración regional y mejorar la logística comercial entre ambos países, tomando en cuenta la extensa frontera que comparten.

Asimismo, remarcó que el Gobierno busca consolidar relaciones internacionales basadas en intereses de Estado y en la generación de oportunidades económicas.

Espinoza añadió que si bien las decisiones de inversión requieren tiempo, la presencia conjunta de autoridades y empresarios busca enviar una señal de apertura económica y generar condiciones para que, a mediano plazo, aumente el flujo de inversiones hacia Bolivia.

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