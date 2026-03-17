¿Quién heredará el imperio del narcotráfico tras la captura de Marset? Esto dicen las autoridades paraguayas

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay se mantiene en alerta tras la captura de Sebastián Marset en nuestro país, previendo el surgimiento de un nuevo líder para su red de narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades estiman que el vacío de poder dejado por el criminal uruguayo será llenado rápidamente por piezas clave de su compleja estructura internacional.

El ministro Jalil Rachid fue contundente al señalar que el relevo en el mando de la organización es una evolución esperada dentro del ecosistema delictivo. "La estructura que pueda operar o agarrar el lugar que él dejó, va a surgir naturalmente y hay que estar en alerta cuando eso ocurra", afirmó el alto funcionario.

Actualmente, Marset se encuentra bajo custodia de la justicia de Estados Unidos, un movimiento que ha generado gran expectativa en la región. Se aguarda que la información que el detenido aporte sobre sus operaciones en la región permita desmantelar los remanentes de su red antes de que el nuevo sucesor logre consolidarse.

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