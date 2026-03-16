Gabriel García, un influencer de 32 años, fue víctima de una violenta emboscada en el barrio porteño de Barracas, en Argentina, mientras intentaba vender dos teléfonos celulares. El ataque fue registrado íntegramente por los anteojos con cámara que usaba la víctima, captando el momento exacto del hecho.

Tras saludar al supuesto comprador y entregarle los equipos para su revisión, García detectó a un tercer individuo acercándose sigilosamente para acorralarlo. Ante la clara señal de alerta, el joven aceleró su moto para escapar, dejando sus pertenencias en manos de los delincuentes.

Mientras huía de la escena, el influencer fue alcanzado por un disparo que impactó en su cuerpo. A pesar de la gravedad de la herida, García continuó conduciendo y pidió auxilio desesperadamente a las personas que encontraba en su camino.

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