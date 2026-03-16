Dos personas chocaron contra un micro tras lanzarse en tirolesa

Lo que debía ser una experiencia de aventura terminó en un inesperado accidente este domingo en el Dique Piscu Yaco, ubicado en Cortaderas, San Luis, Argentina.

Dos personas resultaron heridas luego de lanzarse desde una tirolesa instalada en el predio turístico y chocar contra un colectivo que se encontraba estacionado en el lugar.

Cómo ocurrió el accidente

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Cortaderas, un hombre y una mujer realizaban el descenso por la atracción cuando, por causas que todavía se investigan, impactaron contra un micro ubicado dentro del predio recreativo.

Tras el choque, ambos quedaron sobre la parte superior del vehículo, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate para poder bajarlos con seguridad.

El incidente ocurrió durante la tarde del domingo en este popular punto turístico de la provincia de San Luis, Argentina, muy visitado por quienes buscan actividades al aire libre.

Operativo de rescate

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar para asistir a los heridos.

Paramédicos del SEMPRO confirmaron que ambos presentaban distintos traumatismos producto del impacto, por lo que fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación médica más completa.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de San Luis y personal de Defensa Civil de Cortaderas, quienes colaboraron en las tareas de rescate y asistencia.

Mientras tanto, las autoridades investigan qué falló en el recorrido de la tirolesa que terminó provocando el choque contra el vehículo.

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