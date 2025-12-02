“Hemos colocado la piedra fundamental”: Construirán casa de la Verde en Cochabamba

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) inauguró este lunes la piedra fundamental de lo que será la nueva casa de la Verde en Cochabamba, un proyecto que contará con centros de entrenamiento para los futbolistas bolivianos.

Fernando Costa, presidente de la FBF, destacó la importancia del gesto del municipio y señaló que, aunque ya existían los financiamientos para los centros de entrenamiento, faltaba la tierra para concretar la obra.

“Ese gesto importante denota cariño por el deporte, cariño por su región, cariño por su ciudad y quiero destacar ello”, afirmó Costa durante la ceremonia.

Por su parte, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresó su agradecimiento a la FBF por cumplir su compromiso.

“Hace menos de un mes nos habíamos reunido y habíamos conversado de hacer este gran complejo acá en Cochabamba. La casa verde cochabambina se hace realidad porque hemos colocado la piedra fundamental en estos predios. Hemos coordinado con todas las OTBs, entonces hay una alegría de Cochabamba de tener este gran complejo deportivo que va a servir a nuestros deportistas, no solo cochabambinos sino todos los bolivianos”, aseguró el alcalde.

El proyecto marca un paso importante en el fortalecimiento de la infraestructura deportiva del país y promete brindar mejores condiciones para la formación de los jugadores de la selección boliviana.

