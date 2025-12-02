VIDEO: ¡Así, sí me caso! Regalan terreno, auto y dinero en efectivo a pareja de recién casados en Huancayo

Un matrimonio en Huancayo, Perú, se volvió viral luego de que los invitados sorprendieran a los recién casados con regalos fuera de lo común: un terreno, un automóvil y dinero en efectivo se observó entre los obsequios.
02/12/2025 9:58
Escuchar esta nota
Un video fue publicado y viralizado, en el mismo se observa como una pareja de recién casados recibe como regalo terreno, dinero, auto entre otros objetos de valor en su fiesta de boda.
En el video se observa a las parejas e invitados ingresar al salón bailando mientras se muestran los carteles con los regalos a entregar. Un auto ingresa también al local como parte de la sorpresa, mientras otros familiares y amigos portan fajos de dinero envueltos en una manta típica.
Entre música, bailes y celebraciones, los invitados realizaron la entrega pública de los obsequios, generando impacto en redes sociales por la extravagancia y el valor económico de los presentes.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30