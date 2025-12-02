VIDEO: ¡Así, sí me caso! Regalan terreno, auto y dinero en efectivo a pareja de recién casados en Huancayo

Un video fue publicado y viralizado, en el mismo se observa como una pareja de recién casados recibe como regalo terreno, dinero, auto entre otros objetos de valor en su fiesta de boda.

En el video se observa a las parejas e invitados ingresar al salón bailando mientras se muestran los carteles con los regalos a entregar. Un auto ingresa también al local como parte de la sorpresa, mientras otros familiares y amigos portan fajos de dinero envueltos en una manta típica.

Entre música, bailes y celebraciones, los invitados realizaron la entrega pública de los obsequios, generando impacto en redes sociales por la extravagancia y el valor económico de los presentes.

Mira la programación en Red Uno Play