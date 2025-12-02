¡Atención! ¿Dónde jugará Miguelito la próxima temporada? Hay dos posibles destinos, conozca

El futuro de Miguel Terceros genera expectativa en Brasil y Bolivia. Tras su destacado paso por el América Mineiro, donde anotó 7 goles y brindó 5 asistencias en la Serie B, el delantero boliviano se encuentra nuevamente en el radar de clubes brasileños para la próxima temporada.

Terceros, quien pertenece al Santos, podría volver al Peixe para la pretemporada 2026. Según medios brasileños, el jugador forma parte del grupo de futbolistas considerados para integrarse al plantel, después de haber tenido un primer paso discreto en el Campeonato Paulista, con solo cuatro partidos disputados. Sin embargo, su rendimiento en el América MG lo convirtió en uno de los referentes del equipo, despertando elogios y expectativas sobre su futuro.

Aunque paralelamente, desde la Serie B, el club Goiás habría mostrado interés en contar con los servicios del atacante boliviano. Según reportes, el equipo está evaluando reforzar su plantilla y Terceros sería una opción para fortalecer su delantera, generando una posible competencia por su fichaje.

Con ambos destinos en el horizonte, Miguel Terceros deberá definir su camino, mientras se prepara para representar a La Verde en el repechaje mundialista contra Surinam el 26 de marzo en Monterrey, y en caso de avanzar, contra Irak por un lugar en el Mundial.

El futuro del joven delantero boliviano promete mantenerse bajo la atención de clubes y aficionados, quienes esperan ver dónde continuará su carrera después de una temporada destacada en Brasil.

