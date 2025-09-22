Las tres razones por las que el gol de Miguelito ante Coritiba fue determinante

Miguel Terceros volvió a brillar en la Serie B de Brasil al anotar un gol decisivo que permitió al América MG vencer al líder Coritiba. El tanto, marcado a los 70 minutos tras un preciso pase de Tahuan desde la izquierda, colocó al boliviano en posición de nueve dentro del área y definió con calma para marcar el gol del "Conejo".

Las tres razones de la importancia del gol de Terceros en el América MG de la Serie B de Brasil, radica en que, primero fue su quinta anotación con la camiseta de ese club, derribaron a uno de los líderes de la competencia como el Coritiba, y momentáneamente salieron de la zona del descenso.

La alegría en el estadio fue inmediata. Sus compañeros lo rodearon y lo abrazaron celebrando un gol que no solo significaba la victoria, sino que también permitió al América MG salir momentáneamente de la zona de descenso, tras varios partidos complicados.

Con este triunfo, el equipo de Miguelito suma 30 puntos, quedando apenas un punto por encima del Goianense, su próximo rival, que tiene 29 unidades. Coritiba, por su parte, cayó a la segunda posición con 47 puntos, mientras que el líder ahora es Goiás con 48.

A falta de 11 fechas para el cierre de la Serie B, América MG deberá mantener el ritmo para consolidarse fuera de la zona roja y asegurar la permanencia, confiando en la inspiración de su joven atacante boliviano, quien sigue demostrando su importancia dentro del equipo.

Mira la programación en Red Uno Play