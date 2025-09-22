Blooming goleó de visitante a GV San José 4-1, en una noche inspirada de César Menacho

El protagonismo de César Menacho lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Blooming mostró su mejor nivel al marcar 2 goles.
21/09/2025 21:54
Escuchar esta nota
Datafactory.- César Menacho aportó dos tantos en el abultado triunfo de Blooming sobre San José 4-1, por la fecha 21 de la División Profesional. El gol del partido para el local lo anotó Fernando Arismendi (7' 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Denilson Duran (23' 1T), César Menacho (26' 1T y 33' 1T) y Guido Vadalá (34' 2T, de penal).
El protagonismo de César Menacho lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Blooming mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.
Denilson Duran también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Blooming fue importante debido a que convirtió 1 gol.
El entrenador de San José, Eduardo Villegas, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Roberto Rivas en el arco; Diego Vargas, Jhoni Ramallo, Kevin Ceceri y Daniel Aponte en la línea defensiva; Luis Alarcon, Samuel Galindo, Joel Bejarano y Schneider Peña en el medio; y Fernando Arismendi y Federico Andrada en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Mauricio Soria se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Braulio Uraezaña bajo los tres palos; Denilson Duran, Gabriel Valverde, Marc Enoumba y Juan Gonzales en defensa; Richard Spenhay, Moisés Villarroel, Matías Abisab y Martín Alaniz en la mitad de cancha; y Guido Vadalá y César Menacho en la delantera.
El partido en el estadio Jesús Bermúdez fue dirigido por el árbitro Christian Alemán Peralta.
Por la próxima fecha, San José visitará a Nacional Potosí. Por otro lado, Blooming recibirá a Bolívar.
El local está en el octavo puesto con 27 puntos, mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.
Mira la programación en Red Uno Play