Blooming goleó de visitante a GV San José 4-1, en una noche inspirada de César Menacho

César Menacho aportó dos tantos en el abultado triunfo de Blooming sobre San José 4-1, por la fecha 21 de la División Profesional. El gol del partido para el local lo anotó Fernando Arismendi (7' 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Denilson Duran (23' 1T), César Menacho (26' 1T y 33' 1T) y Guido Vadalá (34' 2T, de penal).

El protagonismo de César Menacho lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Blooming mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Denilson Duran también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Blooming fue importante debido a que convirtió 1 gol.

El entrenador de San José, Eduardo Villegas, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Roberto Rivas en el arco; Diego Vargas, Jhoni Ramallo, Kevin Ceceri y Daniel Aponte en la línea defensiva; Luis Alarcon, Samuel Galindo, Joel Bejarano y Schneider Peña en el medio; y Fernando Arismendi y Federico Andrada en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Mauricio Soria se plantaron con una estrategia 4-4-2 con Braulio Uraezaña bajo los tres palos; Denilson Duran, Gabriel Valverde, Marc Enoumba y Juan Gonzales en defensa; Richard Spenhay, Moisés Villarroel, Matías Abisab y Martín Alaniz en la mitad de cancha; y Guido Vadalá y César Menacho en la delantera.

El partido en el estadio Jesús Bermúdez fue dirigido por el árbitro Christian Alemán Peralta.

Por la próxima fecha, San José visitará a Nacional Potosí. Por otro lado, Blooming recibirá a Bolívar.

El local está en el octavo puesto con 27 puntos, mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo.

Cambios en GV San José

45' 2T - Salieron Roberto Rivas por Bruno Poveda, Schneider Peña por Miguel Escobar y Diego Vargas por Sergio Villamil

61' 2T - Salió Joel Bejarano por Juan Alexis Ribera

70' 2T - Salió Federico Andrada por Thomas Monterubbianesi

Amonestados en GV San José:

19' 1T Federico Andrada (Conducta antideportiva), 39' 1T Luis Alarcon (Conducta antideportiva), 26' 2T Sergio Villamil (Conducta antideportiva) y 30' 2T Jhoni Ramallo (Conducta antideportiva)

Expulsado en GV San José:

28' 2T Eduardo Villegas (Roja directa)

Cambios en Blooming

84' 2T - Salió César Menacho por Ramiro Eguez

91' 2T - Salieron Matías Abisab por Saul Severiche, Guido Vadalá por Celín Padilla y Moisés Villarroel por Mauricio Cabral

Amonestados en Blooming:

5' 2T Denilson Duran (Conducta antideportiva) y 32' 2T Marc Enoumba (Conducta antideportiva).

