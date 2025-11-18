“Magistrados autoprorrogados quieren perpetuarse en el cargo”, advierte Prudencio

La magistrada electa del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, se refirió en una entrevista con el programa Que No Me Pierda sobre el manejo interno del Tribunal y la "ilegal" permanencia de los magistrados "autoprorrogados", insistiendo en la urgencia de reponer la institucionalidad a través de una ley.

La magistrada denunció que desde hace dos años los cinco magistrados autoprorrogados han asumido decisiones “inconstitucionales e ilegales” con el objetivo de perpetuarse en el poder, afectando la operatividad del Tribunal y limitando la participación de la Asamblea Legislativa en la sanción de leyes.

“Su objetivo es mantener el control del Tribunal Constitucional y de la Comisión de Admisión, afectando directamente los derechos de los ciudadanos a elegir sus autoridades judiciales”, señaló.

Sobre la ruta para cesar a los magistrados autoprorrogados, Prudencio indicó que el camino legal y constitucional pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional y la promulgación de una ley por el Ejecutivo, que permita reemplazarlos de manera efectiva.

“No existe ningún obstáculo constitucional para que los magistrados electos asumamos de manera transitoria la conducción del Tribunal hasta que se convoquen elecciones judiciales”, aseguró.

Destacó que, mientras los magistrados autoprorrogados ingresaron al Tribunal en 2018 con cero mora procesal, actualmente los cuatro magistrados electos han heredado más de 17.000 causas pendientes.

“De enero a la fecha hemos resuelto el doble de causas que ellos resolvieron en la gestión 2023 y 2024. Esto refleja la urgencia de modernizar los procesos y garantizar una justicia pronta y oportuna”, indicó.

Prudencio también resaltó la importancia de la modernización tecnológica, la unificación de la jurisprudencia y la reforma del Código Procesal Constitucional, destacando que ninguna de estas transformaciones será posible mientras persista la situación de los magistrados autoprorrogados.

Mira la programación en Red Uno Play