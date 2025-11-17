TEMAS DE HOY:
Deportes

Milton Melgar recuerda a Azkargorta: “Creó una familia en la selección y nos dio valores"

El exmediocampista destacó el impacto del entrenador español en la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de 1994, resaltando su disciplina, liderazgo y cuidado por los jugadores dentro y fuera de la cancha. 

Martin Suarez Vargas

17/11/2025 12:02

Milton Melgar y Xabier Azkargorta. Foto: Internet.
Bolivia.

Milton Melgar, uno de los protagonistas de la generación boliviana que alcanzó el Mundial de 1994, recordó con profunda emoción la influencia de Xabier Azkargorta en su carrera y en la vida del grupo. Según el exfutbolista, el técnico español logró formar un ambiente similar al de una familia dentro de la selección, lo que permitió a los jugadores concentrarse, rendir al máximo y superar desafíos dentro y fuera de la cancha.

“La verdad que para nosotros Xabier fue muy importante. Creó una familia dentro de la selección y nos dio muchos valores que fueron fundamentales para que rindamos como lo hicimos en las Eliminatorias y después en el Mundial”, expresó Melgar.

El exmediocampista recordó especialmente la filosofía de disciplina y esfuerzo que Azkargorta transmitía a diario.

“El ‘no excusas’ es lo que más recuerdo, porque tuvo un gran impacto y nos hizo más fuertes. Él no solo nos convenció a nosotros, sino que también trabajó con la dirigencia y con el periodismo, generando confianza en que podíamos lograr cosas importantes”, afirmó.

Melgar destacó además la atención personalizada del entrenador, quien incluso conversaba con las familias de los jugadores para conocerlos mejor. “Era un hombre estudioso, con mucha psicología, que se interesaba por mejorar a cada uno de manera individual. Además de las frases motivadoras, realizaba un trabajo constante para beneficiarnos”, contó el exjugador.

