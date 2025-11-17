TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito mujer ambulancia

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Johnny Depp asiste a un partido en La Bombonera tras cerrar su agenda oficial en Argentina

El actor estadounidense visitó el estadio de Boca Juniors acompañado por Jorge “Corcho” Rodríguez, luego de cumplir con diversas actividades culturales en Buenos Aires y La Plata. 

Martin Suarez Vargas

16/11/2025 21:30

El actor volvió a sorprender en Buenos Aires y esta vez lo hizo en un palco del Estadio Alberto J. Armando. Foto: Internet.
Argentina.

Escuchar esta nota

Johnny Depp volvió a llamar la atención en el país y esta vez lo hizo desde un palco del estadio Alberto J. Armando. El intérprete, que arribó a Argentina a comienzos de la semana, decidió dedicar parte de su tiempo libre a presenciar una noche futbolera en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Su paso por el estadio ocurrió después de completar una serie de compromisos que generaron gran interés entre sus seguidores. Entre ellos, la presentación especial de la película Modigliani, tres días en Montparnasse y el reconocimiento que recibió en La Plata, donde se le entregó la llave de la ciudad en homenaje a su trayectoria artística.

Con su agenda formal concluida, Depp se reunió con Jorge “Corcho” Rodríguez, quien lo acompañó en la visita al estadio. La presencia del actor se sumó al reciente paso de otras figuras internacionales como Dua Lipa, que días antes asistió al Superclásico.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD