Johnny Depp volvió a llamar la atención en el país y esta vez lo hizo desde un palco del estadio Alberto J. Armando. El intérprete, que arribó a Argentina a comienzos de la semana, decidió dedicar parte de su tiempo libre a presenciar una noche futbolera en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Su paso por el estadio ocurrió después de completar una serie de compromisos que generaron gran interés entre sus seguidores. Entre ellos, la presentación especial de la película Modigliani, tres días en Montparnasse y el reconocimiento que recibió en La Plata, donde se le entregó la llave de la ciudad en homenaje a su trayectoria artística.

Con su agenda formal concluida, Depp se reunió con Jorge “Corcho” Rodríguez, quien lo acompañó en la visita al estadio. La presencia del actor se sumó al reciente paso de otras figuras internacionales como Dua Lipa, que días antes asistió al Superclásico.

