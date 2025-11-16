Inglaterra venció 2-0 a Albania con un doblete de Kane y se clasificó al Mundial de manera invicta

Inglaterra venció este domingo a Albania gracias a un doblete del delantero Harry Kane, en los últimos quince minutos, que completa una fase de clasificación al Mundial 2026, cita en la que estarán los de Thomas Tuchel, perfecta con pleno de victorias y sin recibir un gol en contra.



El encuentro, sin nada en juego ya que Inglaterra estaba clasificada y Albania matemáticamente en la repesca, apenas tuvo ocasiones y únicamente el delantero del Bayern pudo desatascar el duelo con dos tantos -8 en toda la fase de clasificación- para conseguir una nueva victoria y la novena portería a cero consecutiva en partidos oficiales.



Tuchel, que realizó ocho cambios con respecto al encuentro frente a Serbia del jueves, alineó como titular a Jude Bellingham, que se había perdido las dos últimas convocatorias, una en septiembre cuando aún se estaba recuperando de la cirugía en el hombre y otra el mes pasado por decisión del alemán.



El jugador del Real Madrid jugó en el centro del campo, escorado en la derecha, y tuvo gran participación en el juego, pero no estuvo acertado de cara a puerta al desaprovechar una clara ocasión en la segunda parte con 0-0 en el marcador.



Inglaterra salió mejor y Declan Rice lo intentó en dos ocasiones, pero en la primera de ellas su disparo se fue por encima del larguero, y en la segunda, se topó con el guardameta Strakosha.



Poco después fue el turno de Elseid Hysak, que se fue lesionado, cuyo disparo se fue desviado de la meta de Dean Hederson, que fue el portero titular para dar descanso a Jordan Pickford, y dejó la portería a cero.



Pasada la media hora, Starkosha volvió a parecer para sacar una mano magistral al tiro de Jarrod Bowen, que recibió la pelota tras un pase de Bellingham y que fue la oportunidad más clara de los primeros 45 minutos.



En la segunda parte, los locales gozaron de dos buenas ocasiones en las botas de Arber Hoxha, pero Henderson solventó la acometida con una buena atajada.



Tras el intento albanés, los ingleses volvieron a retomar el rumbo del partido y pudieron inaugurar el marcador, pero Eberechi Eze y Bellingham no estuvieron acertados.



Cuando parecía que los de Thomas Tuchel iban a tener su primer tropiezo al no generar peligro, Harry Kane salió al rescate y aprovechó un córner de Bukayo Saka y una prolongación de la defensa rival para zafarse de su defensor y adelantarse en el marcador con un disparo desde el área pequeña.



Ocho minutos después, el delantero aprovechó un centro magistral de Marcus Rashford, que realizó una gran actuación en los minutos que estuvo sobre el verde y mandó el balón a la madera en el tiempo de descuento, para rematar de cabeza y sentenciar el encuentro.



El del Bayern de Múnich tuvo en sus botas el tercero en el último minuto, pero su disparo se marchó rozando el palo.



Con esta victoria, Inglaterra consigue cerrar la fase de clasificación con pleno de victorias, 22 goles a favor y 0 en contra, mientras que Albania, disputará la repesca para tratar de conseguir el billete al Mundial de 2026.



- Ficha técnica:



0 - Albania: Strakosha; Hysaj (Balliu, m.26), Ismajli, Djimsti, Aliji; Laci (Pajaziti, m.84), Asllani, Ramadani; Bajrami (Broja, m.75), Uzuni, Hoxha.



2 - Inglaterra: Henderson; Burn, Quansah, Stones, O'Reilly; Bellingham (Rogers, m.84), Wharton (Anderson, m.75), Rice (Foden, m.62); Eze (Saka, m.62), Kane, Bowen (Rashford, m.75).



0 - Serbia: Rajkovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic (Radonjic, m.77); Gudelj (Samard, m.69), Ilic (Stankovic, m.39), Lukic (Grujic, m.76); Zivkovic (Jovic, m.77), Kostic y Vlahovic.



Goles: 0-1, m.74: Kane, m.74; 0-2, m.82: Kane.



Árbitro: Marco Guida (Italia). Amonestó a Ramadani (m.15) por parte de Albania y a Wharton (m.39) y a Bellingham (m.80) por parte de Inglaterra.



Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 disputado en el Albania Stadium (Tirana). EFE

