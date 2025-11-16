La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se mantendrá por un periodo de cuatro meses la restricción temporal del tránsito vehicular en el tramo Llavini–Bombeo, correspondiente a la carretera Cochabamba–Oruro, debido a la ejecución de obras de refacción y mejoramiento integral de la vía.

El gerente regional de la ABC Cochabamba, Miguel Ángel Balboa, explicó que los cortes se aplicarán de lunes a viernes, en los horarios de 07h00 a 11h30 y de 14h00 a 18h30, hasta el mes de marzo. Durante esos periodos la circulación quedará completamente inhabilitada para permitir el avance seguro de los trabajos.

Balboa precisó que el tránsito vehicular estará habilitado únicamente en horario nocturno, desde las 18h30 hasta las 07h00 del día siguiente, con el fin de asegurar la movilidad mientras se ejecutan las obras.

“Tenemos una empresa constructora que se encargará del mejoramiento, primero con ripio y después con la construcción de 700 metros lineales de pavimento rígido. Es un proyecto de alrededor de 21 millones de bolivianos”, detalló la autoridad.

La ABC remarcó que estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en uno de los tramos más importantes del eje troncal, e agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios y transportistas por las molestias temporales que pudiera ocasionar la medida.

Con información de ABI.

