Carlos Borja sobre Azkargorta: “Fue una persona importante para nosotros”

La noticia del fallecimiento de Xabier Azkargorta ha generado profunda tristeza en el fútbol boliviano. Carlos Fernando Borja, exfutbolista mundialista, expresó su dolor y recordó la huella que dejó el entrenador en quienes compartieron con él.

“Muy triste por la partida de Xabier, una noticia lamentable de mucho dolor, sobre todo para quienes tuvimos la suerte de conocerlo y compartir con él. Fue una persona importante para nosotros, que nos enseñó e inculcó el recuperar la confianza en todo sentido”, dijo Borja.

El exjugador destacó la capacidad de Azkargorta para equilibrar al equipo y guiar a los jugadores.

“Xabier era la persona que daba el equilibrio, nos daba consejos, marcaba el ritmo y más o menos cómo debía ser manejado el equipo. Su partida ha sido muy fuerte para todos los que compartimos con él, y ojalá ahora tenga la paz que merece”.

Borja también relató cómo fue nombrado capitán bajo la dirección de Azkargorta: “Al principio tuvimos algunos roces por su forma de encarar el equipo, pero con charlas y reuniones esas diferencias se diluyeron. Él buscaba unir al grupo y, en el primer partido, me dio directamente el cintillo de capitán como muestra de confianza”.

“Si algo dejó el ‘profe’ es el conocimiento de prevalecer el objetivo del equipo por encima de las necesidades individuales. Eso genera un conjunto de fuerza y motivación que define a un verdadero equipo. Sus charlas y enseñanzas moldearon el temperamento, la personalidad y las ganas de cada jugador”.

