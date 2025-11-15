"Una persona intachable": Etcheverry destaca la sabiduría y generosidad de Azkargorta

Tras el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta, el director técnico español que marcó un antes y un después en el fútbol boliviano al clasificar a la selección al Mundial de 1994, las muestras de dolor y los recuerdos de sus dirigidos no se hicieron esperar.

Marco Antonio 'El Diablo' Etcheverry, una de las figuras icónicas de aquella gesta, compartió sus reflexiones más íntimas sobre la partida del 'Bigotón', destacando la profunda huella que dejó en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

"Con 'el Profe' tuvimos muchísimos años de amistad fuera del fútbol, pero si el recuerdo de ese momento (1993-1994) fue único: el Mundial, cuando me hizo jugar aunque no estaba completamente recuperado. Me dijo que jugaría solo cinco minutos en el último partido, pero la confianza que siempre tuvo conmigo, desde el primer partido, me llevó a un agradecimiento eterno”, recordó Etcheverry.

El exjugador destacó que la característica más sobresaliente de Azkargorta era su confianza en las personas y su capacidad para conectar con ellas.

“Era muy sano, en el sentido de conducta y cariño. No tenía maldad, siempre le gustaba hacer las cosas bien y ayudar a la gente. Sus premios nunca los cobraba, siempre los donaba a privados de libertad. Era una persona intachable y nos dejó muchas enseñanzas importantes como parte de la vida normal”, afirmó.

Etcheverry también resaltó el rol de Azkargorta más allá del fútbol. “Él representó muchísimo, no solo en la parte profesional, sino también como amigo. He viajado desde Estados Unidos a Bolivia solo para conversar con él sobre temas personales, y siempre salía feliz y con una solución para los problemas que tenía en ese momento. Tenía una sabiduría impresionante”, expresó.

Finalmente, Etcheverry remarcó la influencia de Azkargorta en la carrera de muchos futbolistas bolivianos. “Nos hizo creer que teníamos un valor importante en el fútbol nacional e internacional. Esa confianza fue lo más importante”, concluyó.

