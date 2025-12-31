Boxeador fractura la mandíbula de su rival y organiza colecta para su recuperación

El boxeador Touba Niang, conocido como “Mamba Negra”, sorprendió fuera del ring con un acto de solidaridad hacia Agustín Chávez, el rival al que dejó con la mandíbula fracturada durante su última pelea en la Federación Argentina de Boxeo. Niang inició una colecta para cubrir los gastos de la operación y todo el proceso de recuperación, que se extenderá por varios meses.

En diálogo con Telenoche, Niang expresó alivio tras visitar a Chávez en el hospital:

“Siento un peso menos al saber que mi compañero está fuera de peligro. Ahora somos amigos y hermanos”. El boxeador recordó el momento posterior a la pelea: “Arriba del ring sabía que lo lastimé, pero no pensé que tanto. Me puse muy triste al enterarme de la fractura y me comuniqué con él y su entrenador para ver cómo ayudarlo”.

Niang también explicó que se preocupó por la situación familiar de Chávez:

“Tiene un hijo recién nacido. Pedí permiso para hacer una colecta y evitar que pase necesidades mientras no puede entrenar. Agradezco a todos los que se sumaron”. Tras el exitoso procedimiento, el reencuentro entre ambos dejó impresiones positivas: “Es muy buena persona y sus palabras me hicieron emocionar. Se nota que tiene un gran corazón”.

El incidente también provocó que Niang reflexionara sobre su carrera:

“Pensé en dejar de pelear. No quiero volver a vivir algo así, saber que un rival salió lastimado por mi culpa”. Sin embargo, mantiene la pasión por el boxeo y la convicción de que esta es su única vía de vida: “No tengo un plan B. El boxeo es lo único que puede cambiar mi vida y la de mi familia. En cada entrenamiento y pelea doy todo de mí”.

Niang combina su carrera deportiva con trabajo como vendedor en la vía pública, mientras continúa entrenando. Originario de Watef, Senegal, llegó a Sudamérica en busca de mejores oportunidades y desde 2021 forma parte del boxeo profesional en Argentina. Su apodo, “Mamba Negra”, refleja su velocidad y potencia en el ring, y mantiene intacta su pasión por Boca Juniors, el club del que se hizo hincha en su país natal gracias a un vecino que le mostró los partidos.

La pelea que originó este gesto solidario terminó en el cuarto asalto con un nocaut de Niang sobre Chávez, un joven boxeador con apenas siete combates como profesional.

