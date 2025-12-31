¡Atención! Conozca lo que le espera a la Verde en el 2026: un año cargado de emociones y competencias

La selección boliviana de fútbol encara un 2026 lleno de retos, con la mira puesta en lograr el regreso a una Copa del Mundo tras más de tres décadas de ausencia.

Bolivia terminó en séptimo lugar en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, lo que le dio el derecho de disputar el repechaje intercontinental, una fase decisiva que entregará los últimos boletos para el certamen que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta etapa preliminar está programada para disputarse entre el 26 y el 31 de marzo de 2026 en México, donde La Verde tendrá la oportunidad de enfrentarse primero a Surinam el 26 de marzo en una semifinal por eliminación directa, y de ganar ese duelo avanzar a una final ante Irak el 31 de marzo ambos en Moterrey, la victoria en esa instancia le otorgaría la clasificación al Mundial.

Previo a ese reto mundialista, la Federación Boliviana de Fútbol confirmó que la selección podrá entrenarse desde enero de 2026 y tendrá tres duelos previos, primero ante Panamá el 18 de enero en Tarija, luego contra México y República Dominicana en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Para encarar estos desafíos, el equipo dirigido por Óscar Villegas buscará consolidar un plantel competitivo luego de su notable victoria ante Brasil en las Eliminatorias, que le permitió acceder al repechaje y mantener viva la ilusión de volver a disputar un Mundial desde 1994.

El 2026 será un año histórico para la Verde, que enfrentará duelos determinantes en marzo en México para definir si podrá regresar a la máxima cita del fútbol mundial.

