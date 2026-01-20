Bolivia suma a dos defensores y a un delantero para enfrentar a México

La selección boliviana contará con tres nuevos jugadores para el duelo de este domingo ante México, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Se trata de dos defensores y un delantero que estarán a disposición del entrenador Óscar Villegas.

Leonardo Zabala, defensor del Cancún FC de México; Marcelo Tórrez, jugador del Santos juvenil de Brasil; y Juan Godoy, delantero de Always Ready de El Alto, son los futbolistas que se incorporaron recientemente al trabajo de la Verde y podrán ser tomados en cuenta para el amistoso de este fin de semana.

La presencia de Zabala y Tórrez le permitirá a Villegas contar con más variantes en el sector defensivo, una de las zonas que mostró falencias en el compromiso ante Panamá. En tanto, la llegada de Godoy suma una nueva alternativa ofensiva, con la necesidad de encontrar gol, una de las principales carencias del combinado nacional.

Este martes, la selección boliviana entrenará en la sede de Blooming desde las 16:30, donde el cuerpo técnico comenzará a delinear el equipo que presentará el domingo frente a la selección mexicana.

