¡Malas noticias! Bolivia pierde a una pieza clave para enfrentar a Perú

Se conoció que el futbolista Robson Matheus sufrió una lesión y estará fuera de las canchas por aproximadamente 15 días, lo que significa que no podrá disputar el encuentro ante la selección peruana el 21 de diciembre en territorio incaico.



Según informaron Bolívar y el cuerpo médico del club, durante el partido contra Independiente, por el torneo todos contra todos, Matheus sufrió una contusión femoral con derrame articular. Se estima que su recuperación se completará en 15 días, mientras continúa recibiendo tratamientos médicos y realizando trabajos de rehabilitación.

Robson Matheus es una pieza clave para el equipo celeste en el mediocampo. Su ausencia será especialmente sentida, ya que coincide con la recta final del fútbol boliviano, en la que Bolívar pelea por premios importantes y clasificaciones internacionales.

