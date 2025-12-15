TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia inicia concentración en Santa Cruz rumbo al amistoso contra Perú

La Verde se prepara en Santa Cruz para su primer encuentro amistoso, que forma parte de la serie de partidos de preparación de cara al repechaje rumbo a la Copa del Mundo. 

Martin Suarez Vargas

15/12/2025 12:03

Selección boliviana de fútbol. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

La selección boliviana de fútbol comenzará hoy su concentración en Santa Cruz, con miras al partido amistoso ante Perú, programado para el 21 de diciembre en Chincha. La convocatoria combina futbolistas del medio local y ocho jugadores que militan en el exterior, quienes posteriormente emprenderán viaje hacia la sede del encuentro.

Estos encuentros amistosos forman parte de la preparación de Bolivia para afrontar el repechaje mundialista que se jugará en marzo en Monterrey, México. El combinado nacional disputará cuatro compromisos preparatorios: contra Perú, México, Panamá y República Dominicana, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al repechaje.

En caso de superar a Surinam en el primer duelo del repechaje, Bolivia se enfrentará posteriormente a Irak el 31 de enero a las 23:00 horas, mientras que el encuentro ante Surinam está previsto para las 19:00 horas, completando así la fase decisiva que definirá su paso al Mundial.

