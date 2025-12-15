Bolivia inicia concentración en Santa Cruz rumbo al amistoso contra Perú

La selección boliviana de fútbol comenzará hoy su concentración en Santa Cruz, con miras al partido amistoso ante Perú, programado para el 21 de diciembre en Chincha. La convocatoria combina futbolistas del medio local y ocho jugadores que militan en el exterior, quienes posteriormente emprenderán viaje hacia la sede del encuentro.

Estos encuentros amistosos forman parte de la preparación de Bolivia para afrontar el repechaje mundialista que se jugará en marzo en Monterrey, México. El combinado nacional disputará cuatro compromisos preparatorios: contra Perú, México, Panamá y República Dominicana, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al repechaje.

En caso de superar a Surinam en el primer duelo del repechaje, Bolivia se enfrentará posteriormente a Irak el 31 de enero a las 23:00 horas, mientras que el encuentro ante Surinam está previsto para las 19:00 horas, completando así la fase decisiva que definirá su paso al Mundial.

