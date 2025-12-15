TEMAS DE HOY:
Deportes

Triunfo total: Bolivia arrasa en todas las categorías del Mundial Junior de Racquetball

Los jóvenes deportistas bolivianos brillaron en las categorías U21, U18, U16, U14, U12 y U10, demostrando talento y dedicación en el torneo internacional.

Martin Suarez Vargas

14/12/2025 20:18

Foto: Redes sociales.
República Dominicana.

Bolivia celebró un logro histórico en el Campeonato Mundial Junior de Racquetball realizado en Santo Domingo República Dominicana, al consagrarse campeona gracias a las destacadas actuaciones de sus jóvenes atletas. Entre los ganadores se encuentran Camila Rivero y Jhonatan Flores en singles U21, y en dobles femenino U21, Rebecca Amaya y Valeria Miranda. En la categoría U18, Marco Mamani se llevó el título, mientras que en U16 sobresalieron Santiago Borja y Luciana Illanes en singles, además de los equipos de dobles Sebastián Terrazas - Santiago Borja y Suszel Pairo - Santiago Borja.

La delegación boliviana también tuvo un desempeño destacado en la Copa Espíritu, con campeones en categorías menores: Hanz Vega, Adriana Bazán - Valentina Villarroel, Gustavo Córdoba - Valentina Villarroel en U14; Mary Hinojosa, Sofía Rocabado - Mary Hinojosa, y Dylan Zambrana - Mary Hinojosa en U12; así como Briana Ampuero, Ignacio Morales - Benjamín Lino, Montserrat Mercado - Briana Ampuero, y Benjamín Lino - Briana Ampuero en U10.

El éxito de estos jóvenes demuestra el crecimiento del racquetball boliviano a nivel internacional, consolidando a Bolivia como una potencia en la disciplina y dejando un mensaje de esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte.

