Triunfo total: Bolivia arrasa en todas las categorías del Mundial Junior de Racquetball

Bolivia celebró un logro histórico en el Campeonato Mundial Junior de Racquetball realizado en Santo Domingo República Dominicana, al consagrarse campeona gracias a las destacadas actuaciones de sus jóvenes atletas. Entre los ganadores se encuentran Camila Rivero y Jhonatan Flores en singles U21, y en dobles femenino U21, Rebecca Amaya y Valeria Miranda. En la categoría U18, Marco Mamani se llevó el título, mientras que en U16 sobresalieron Santiago Borja y Luciana Illanes en singles, además de los equipos de dobles Sebastián Terrazas - Santiago Borja y Suszel Pairo - Santiago Borja.

La delegación boliviana también tuvo un desempeño destacado en la Copa Espíritu, con campeones en categorías menores: Hanz Vega, Adriana Bazán - Valentina Villarroel, Gustavo Córdoba - Valentina Villarroel en U14; Mary Hinojosa, Sofía Rocabado - Mary Hinojosa, y Dylan Zambrana - Mary Hinojosa en U12; así como Briana Ampuero, Ignacio Morales - Benjamín Lino, Montserrat Mercado - Briana Ampuero, y Benjamín Lino - Briana Ampuero en U10.

El éxito de estos jóvenes demuestra el crecimiento del racquetball boliviano a nivel internacional, consolidando a Bolivia como una potencia en la disciplina y dejando un mensaje de esfuerzo, dedicación y pasión por el deporte.

