La gran batalla

Todo listo para el cierre de La Gran Batalla: la final promete una noche inolvidable

La segunda temporada de La Gran Batalla entra en su última semana. El reality de imitación y entretenimiento prepara una final cargada de talento, emociones y un gran despliegue escénico.

Silvia Sanchez

15/12/2025 12:01

Santa Cruz, Bolivia

Comenzó la cuenta regresiva para el momento más esperado de la segunda temporada de La Gran Batalla, el reality de talento que ha mantenido en vilo a miles de bolivianos. La gran final se vivirá este domingo 21 de diciembre en el Coliseo Santa Rosita, y promete una noche cargada de emoción, sorpresas y alto nivel artístico.

Los equipos que continúan en competencia se preparan para la semana más decisiva, donde cada presentación será clave. La presión aumenta y los errores ya no tienen margen: en estos días se definirán a los finalistas que lucharán por el título.

Todo listo para la gala final

El ingreso al coliseo comenzará a partir de las 19:00, permitiendo al público disfrutar de las actividades previas al gran show. Una vez definidos los finalistas, los equipos buscarán conquistar al jurado y al público en la última batalla sobre el escenario.

La producción del programa anticipa un despliegue escénico sin precedentes, con un espectáculo de luces, coreografías y la pasión de los famosos y academias que se han preparado durante semanas para esta noche decisiva.

La cita es imperdible. Red Uno transmitirá la final en vivo y en directo desde Santa Cruz. Entre talento, emoción y sorpresas, el destino de La Gran Batalla está a punto de definirse.

 

