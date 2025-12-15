“Ya vuelvo a casa”: Cisco Moreno se despidió entre lágrimas de La Gran Batalla

Tras las dos rondas de versus de la noche, los jueces enfrentaron una difícil decisión en la gala de doble eliminación de La Gran Batalla. Si bien coincidieron en que todos los equipos mostraron una mejora notable, uno debía abandonar la competencia.

El primer equipo eliminado fue el de Cisco Moreno, junto a la academia de baile Urban Vibes. En su última presentación, interpretaron “Great Balls of Fire”, el clásico de Jerry Lee Lewis, con una propuesta que buscó transmitir energía y una marcada vibra rockabilly. Aunque recibieron felicitaciones por el avance mostrado, también se señalaron detalles a corregir.

El juez Tito Larenti fue el encargado de anunciar la decisión:

“Se nota el avance, pero siempre están los detalles, la coordinación. Queremos una semana donde realmente entreguen todo para que nos den show, y el primer eliminado de la noche es Cisco y Urban Vibes”.

Tras el anuncio, el equipo agradeció el apoyo recibido a lo largo del certamen. Visiblemente emocionado, Cisco Moreno brindó un mensaje de despedida que conmovió al estudio:

“Muchas gracias, me voy con el corazón contento. Conocí mucha gente buena y agradezco mucho a Dios. Lo siento si no pude más, y me pesa más por mi equipo. Gracias a mi público y a mis comadres; luché por la comunidad que tengo. Hemos ganado gente con una trayectoria grande. Gracias a todos los que están aquí. Ya vuelvo a casa”.

Entre lágrimas y aplausos, el equipo recibió un reconocimiento y se despidió del escenario, cerrando su paso por La Gran Batalla con una fuerte carga emotiva.

