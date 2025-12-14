Dos muertos y 8 heridos graves en tiroteo masivo en EE.UU

Al menos dos personas perdieron la vida y ocho más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, estado de Rhode Island, según informaron desde la propia institución estadounidense.

“Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento”, comunicó la universidad en una publicación en su cuenta en la red social X.

Cancelan todas las clases

La Universidad Brown canceló todos los exámenes, trabajos y proyectos restantes de pregrado y posgrado para el resto del semestre de otoño de 2025 tras un tiroteo mortal en el campus que dejó dos estudiantes muertos y otros nueve heridos.

Hay una persona en custodia; tiene unos 30 años, dice la Policía

La persona de interés que se encuentra bajo custodia tras el tiroteo en la Universidad Brown tiene unos 30 años, dijo esta mañana el jefe de la Policía de Providence, coronel Oscar Perez.

El jefe policial no confirmó si la persona de interés tiene algún vínculo con la universidad.

Mira la programación en Red Uno Play