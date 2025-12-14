Al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas tras un ataque a tiros ocurrido en el extremo norte de Bondi Beach, en Sídney, Australia, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá.

Según informaron fuentes policiales, el ataque fue perpetrado por al menos dos asaltantes. Uno de ellos murió tras ser abatido por la Policía durante la respuesta al ataque, mientras que el segundo fue detenido con heridas de gravedad. Además, dos agentes policiales resultaron heridos por impactos de bala y debieron recibir atención médica.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a los atacantes vestidos de negro, así como a decenas de personas huyendo del lugar en medio del caos. En los videos también se observa a víctimas tendidas en la arena siendo asistidas por paramédicos y por civiles que intentaron brindar primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencia.

Uno de los momentos más impactantes captados en video fue cuando un transeúnte logró desarmar a uno de los tiradores, acción que fue clave para reducir el riesgo en medio del ataque.

De manera extraoficial, trascendió que en un parque cercano a la playa se desarrollaba un evento de la comunidad judía, aunque las autoridades aún no han confirmado si el atentado estuvo directamente relacionado con dicha celebración.

