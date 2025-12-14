Baba Vanga: Esta es la aterradora profecía que podría cumplirse antes de terminar 2025

La famosa clarividente búlgara Baba Vanga, cuyo nombre real fue Vangelia Pandeva Dimitrova, vuelve a ser noticia por una predicción que, según seguidores y medios como El Heraldo de México, estaría a punto de cumplirse antes de que termine el 2025. Esta visión ha generado expectativa y discusión en redes sociales, donde muchos usuarios creen que podría marcar un evento muy importante para la humanidad.

Según medios internacionales, la profecía estaría relacionada con un posible contacto con vida extraterrestre. Los seguidores de Vanga señalan que este evento podría coincidir con el paso del objeto interestelar 3I/ATLAS por nuestro sistema solar, lo que ha aumentado la especulación sobre el cumplimiento de sus predicciones.

Aunque durante eventos recientes, como el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, no se registró ningún fenómeno extraordinario, los creyentes insisten en que ciertos movimientos de asteroides o compuestos químicos presentes en el espacio podrían ser señales de lo que Vanga vio hace décadas. La incertidumbre mantiene viva la discusión entre seguidores y curiosos de sus profecías.

Por ahora, no existe evidencia científica que confirme la llegada de seres de otro planeta, pero las predicciones de Vanga siguen siendo comentadas en redes y medios internacionales. Sus seguidores recuerdan otras visiones de la clarividente sobre catástrofes, avances médicos y cambios globales, siempre manteniendo un enfoque especulativo, pero que logra captar la atención de muchos antes de que termine el 2025.

